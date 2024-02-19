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15:26, 19 февраля 2024Среда обитания

Россиянка выпрыгнула из электрички и получила 300 тысяч рублей

Россиянка выпрыгнула из электрички и отсудила у перевозчика 300 тысяч рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россиянка отсудила у перевозчика АО «Омск-Пригород» 300 тысяч рублей за отсутствие посадочный платформы в месте высадки пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

В сентябре 2022 года истица ехала на электричке по маршруту КормиловкаОмск. При выходе на остановке «2716 км» ей пришлось выпрыгнуть из вагона прямо на землю. В результате женщина получила серьезные травмы и более полугода находилась на амбулаторном лечении.

Пострадавшая подала иск против перевозчика, потребовав 700 тысяч рублей компенсации причиненного ей морального вреда. Ответчик отрицал вину, заявив, что истица получила травмы из-за собственной неосторожности. Суд частично удовлетворил иск, постановив взыскать с перевозчика 200 тысяч рублей компенсации и штраф в размере 100 тысяч рублей за оказание услуг ненадлежащего качества.

Ранее жительница Перми отсудила у товарищества собственников жилья полмиллиона рублей за скользкую дорогу. Она упала на тротуаре и травмировала ноги.

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      Александра Качан
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