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19:54, 19 февраля 2024Бывший СССР

Российская армия получила патроны из Польши

Военкор Коц заявил, что Россия получила коробку патронов из Польши в Авдеевке

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российский военный корреспондент Александр Коц заявил, что Российская армия получила патроны из Польши. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сейчас Коц находится в Авдеевке в Донецкой народной республики (ДНР). Военкор показал на видео коробку с набором патронов, где виднеется бирка на польском языке. «В Авдеевке в частном секторе в домах на перекрестках были сформированы небольшие арсеналы. То есть упираться еще можно было, но бк (боевую укладку — прим. «Ленты.ру») просто побросали», — написал он.

Ранее населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Страны-поставщики разные. Вот, например, польские патроны. С бирочкой. Упаковщик — Самучек, контролер — Ковальский. Спасибо, пане, шлите еще», — сыронизировал Коц.

Ранее Минобороны заявило о начале работы по разминированию дорог и зданий в Авдеевке. Отдельная группа специалистов также занимается исследованием уцелевших домов и объектов городской инфраструктуры на предмет наличия взрывоопасных предметов или неразорвавшихся боеприпасов.

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