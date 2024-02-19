Российская корпорация потребовала с финской верфи 36 миллиардов рублей

ОСК в суде потребовала с принадлежавшей ей финской верфи 36,2 миллиарда рублей

Российская объединенная судостроительная корпорация (ОСК) 16 февраля направила иск в Арбитражный суд Москвы с требованием 36,2 миллиарда рублей с финской верфи Arctech Helsinki Shipyard OY, следует из судебной картотеки.

Суть претензий в карточке дела не разглашается. Как отмечает «Коммерсантъ», корпорация стала владельцем верфи в 2014 году. Предприятие строило ледоколы для Министерства транспорта России и суда для «Совкомфлота».

После введения антироссийских санкций иностранные банки отказались обслуживать верфь. В 2019 году она была продана зарегистрированному на Кипре круизному оператору Algador Holdings Ltd. ОСК получила 35 миллионов евро и акции Невского судостроительно-судоремонтного завода в Шлиссельбурге.

В 2023 году верфь приобрела канадская судостроительная компания Davie. Сумма сделки неизвестна.

Ранее стало известно, что российская компания «Силовые машины» Алексея Мордашова, с 2018 года находящаяся под санкциями США, выиграла иск против вьетнамской госкорпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) в Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC).

