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00:36, 12 февраля 2024Экономика

Российская компания под санкциями впервые победила в международном суде

РБК: «Силовые машины» выиграли иск против Вьетнама на $500 млн в суде Сингапура
СюжетСанкции против России:

Фото: pixabay.com

Российская компания «Силовые машины» Алексея Мордашова, с 2018 года находящаяся под санкциями США, выиграла иск против вьетнамской госкорпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) в Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC). Об этом в понедельник, 12 февраля, пишет РБК.

Отмечается, что это первая публичная победа российской компании, находящейся под санкциями, в международном арбитраже по крайней мере с 2022 года, когда Запад ввел против России жесткие санкции после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

В 2019 году компания «Силовые машины» подала в суд на вьетнамскую государственную компанию Petrovietnam с требованием вернуть 250 миллионов долларов, вложенные в строительство ТЭС в республике, но замороженные из-за санкций США в отношении российской компании. Иск поступил в суд после того, как представители Petrovietnam проигнорировали приглашение к переговорам на уровне правительств от Минэкономразвития.

По данным источника издания, иск «Силовых машин» удовлетворен на сумму более 500 миллионов долларов, это фактические расходы на строительство проекта к дате расторжения контракта. Встречный иск вьетнамской стороны на сумму около 3,5 миллиарда долларов об убытках отклонен.

Представитель «Силовых машин» сообщил изданию, что SIAC вынес решение в пользу компании в ноябре 2023 года. «Силовые машины» удовлетворены решением суда, однако условия решения конфиденциальны и не могут быть раскрыты любой из сторон на данном этапе», — уточнили в компании.

«Силовые машины» подписали контракт на строительство ТЭС «Лонг-Фу-1» в декабре 2014 года. Предполагалось, что работы завершатся через пять лет, в декабре 2019 года. Российская компания попала в санкционный список США в январе 2018 года. Американским гражданам и компаниям запрещено заключать сделки с фигурантами списка. Всего в проекте станции американских или связанных с ними компаний было около 30 процентов.

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      Марина Совина
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