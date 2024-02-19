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16:38, 19 февраля 2024Культура

Российская певица получила травму на съемках экстремального шоу

Бывшая солистка группы «Тутси» Крайнова сломала ребро на съемках шоу

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Певица и бывшая солистка группы «Тутси» Анастасия Крайнова получила травму на съемках экстремального реалити-шоу. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

По словам артистки, на одном из испытаний она сломала ребро. «Слава богу, это было без смещения, но да, была такая история. Все нормально, все уже зажило, как видите, я дышу», — поделилась она, отметив, что все равно продолжила съемки в проекте.

При этом не уточняется, на каком из этапов шоу певица получила травму.

Ранее российский певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) пожаловался на проблемы со здоровьем. Музыкант признался, что стал замечать у себя приступы головокружения.

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      Варвара Кошечкина
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