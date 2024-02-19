Российская певица получила травму на съемках экстремального шоу

Бывшая солистка группы «Тутси» Крайнова сломала ребро на съемках шоу

Певица и бывшая солистка группы «Тутси» Анастасия Крайнова получила травму на съемках экстремального реалити-шоу. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

По словам артистки, на одном из испытаний она сломала ребро. «Слава богу, это было без смещения, но да, была такая история. Все нормально, все уже зажило, как видите, я дышу», — поделилась она, отметив, что все равно продолжила съемки в проекте.

При этом не уточняется, на каком из этапов шоу певица получила травму.

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