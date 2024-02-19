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04:17, 19 февраля 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили САУ «Гвоздика» и гранатометный расчет ВСУ

Артиллеристы ВДВ уничтожили САУ и расчет гранатомета ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Министерстве обороны России рассказали, что артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика», а также гранатометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра, передает РИА Новости.

«Десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным целям на правобережье реки», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что российские солдаты точным огнем, который корректировали разведчики, смогли уничтожить вражескую САУ и расчет автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя».

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России — первый замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять новую попытку контрнаступления.

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      Марина Совина
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