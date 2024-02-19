Российский генерал спрогнозировал сроки окончания СВО

Командир «Ахмата» генерал-майор Алаудинов: СВО может завершиться к сентябрю

Специальная военная операция (СВО) на Украине может завершиться к сентябрю, заявил заместитель командира 2-го армейского корпуса и командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов. Его слова приводит ТАСС.

«В конечном итоге сложится так, что украинские формирования не будут иметь возможности оказывать сопротивление», — рассказал военачальник.

По его словам, украинская армия столкнулась с сильным дефицитом боеприпасов, что привело к снижению интенсивности обстрелов российских позиций в два раза. Однако говорить о том, что у украинцев совсем нет снарядов, пока еще преждевременно, считает генерал.