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22:50, 19 февраля 2024Россия

Российский генерал спрогнозировал сроки окончания СВО

Командир «Ахмата» генерал-майор Алаудинов: СВО может завершиться к сентябрю
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) на Украине может завершиться к сентябрю, заявил заместитель командира 2-го армейского корпуса и командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов. Его слова приводит ТАСС.

«В конечном итоге сложится так, что украинские формирования не будут иметь возможности оказывать сопротивление», — рассказал военачальник.

По его словам, украинская армия столкнулась с сильным дефицитом боеприпасов, что привело к снижению интенсивности обстрелов российских позиций в два раза. Однако говорить о том, что у украинцев совсем нет снарядов, пока еще преждевременно, считает генерал.

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      Марина Совина
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