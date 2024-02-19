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19:05, 19 февраля 2024Мир

Российский посол прокомментировал заявление Германии по поводу смерти Навального

Посол Нечаев на заявление МИД Германии по поводу смерти Навального: это дело РФ

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Расследование смерти Алекеся Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) является внутренним делом России. Так заявление МИД Германии по этому поводу прокомментировал посол РФ в Берлине Сергей Нечаев, его цитирует РИА Новости.

«В ходе беседы ему была изложена точка зрения правительства Германии в связи со смертью Навального. Германским представителям было указано на то, что ситуация является сугубо внутренним делом российской стороны», — указали в пресс-службе российской дипмиссии.

Ранее стало известно, что Нечаев был вызван в МИД Германии из-за смерти Алексея Навального

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      Виктория Кондратьева
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