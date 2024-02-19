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13:58, 19 февраля 2024Мир

МИД Германии вызвал посла России из-за смерти Навального

МИД ФРГ: Берлин вызвал посла России Нечаева из-за смерти Навального
СюжетСанкции против России:
Сергей Нечаев

Сергей Нечаев. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

МИД ФРГ вызвал посла России в Берлине Сергея Нечаева из-за смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Германии сообщает Reuters.

«Министр иностранных дел [Анналена Бербок] перед началом встречи в Брюсселе еще раз прокомментировала смерть Алексея Навального. И я хотела бы сообщить вам, что федеральное правительство, министерство иностранных дел вызывают сегодня посла России», — заявила представитель немецкого МИД.

Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон рассмотрит возможность введения новых индивидуальных санкций Великобритании против России в связи со смертью Алексея Навального.

17 февраля советник-посланник посольства России в Лондоне был вызван в британский МИД в связи со смертью Алексея Навального в колонии.

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      Виктория Кондратьева
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