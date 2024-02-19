RT: российский пулеметчик подорвал себя гранатой ради спасения однополчан

Российский пулеметчик Алексей Неверов подорвал себя гранатой ради спасения однополчан во время боев под селом Работино (Запорожская область) осенью 2023 года. Об этом RT рассказала вдова военного Ирина. Мужчина служил в составе 108-го десантно-штурмового полка.

Во время боя Неверов прикрывал отход сослуживцев, когда он был окружен украинскими солдатами, то подорвал себя гранатой вместе с ними.

Однополчане считают, что Неверов совершил подвиг и просят представить его к награде.

Как рассказала вдова военного, мужчина был добровольцем, он находился в зоне СВО с лета 2022 года. В середине 1990-х Неверов проходил срочную службу в Чечне.

Ранее в феврале сообщалось о командире мотострелковой роты капитане Олеге Пивоварове, который дважды вызвал на себя огонь реактивных систем залпового огня «Град», чтобы спасти сослуживцев. За свой подвиг офицер был удостоен звания Героя России.