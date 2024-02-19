Российский таксист заподозрил неладное в пассажире с окровавленными мешками

В Астрахани мужчина разложил расчлененную сожительницу в мешки и заказал такси

В Астрахани бдительный таксист помог задержать россиянина, подозреваемого в жестокой расправе над 48-летней сожительницей. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 19 февраля злоумышленник поругался с возлюбленной и в порыве гнева вонзил ей в шею нож. Ранение оказалось несовместимым с жизнью. Осознав содеянное, злоумышленник решил скрыть улики, для чего расчленил женское тело на части, которые сложил в мешки. После этого он заказал такси и попросил отвезти его в нужное место, однако водитель заподозрил неладное — у пассажира было несколько окровавленных мешков. Таксист сбежал с места происшествия и вызвал полицию.

Подозреваемый уже задержан, на месте работает следственно-оперативная группа, проводится опрос жильцов дома и родственников потерпевшей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

16 февраля сообщалось, что жительница Башкирии заколола вилами спящего гостя за то, что тот ее ударил.