Российского военного осудили на 6,5 года за распространение наркотиков

В Омске военного осудили на 6,5 года за сбыт наркотиков

Омский гарнизонный военный суд приговорил к 6,5 года лишения свободы военнослужащего Ивана Поварницына за сбыт наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным ведомства, военный познакомился в Telegram с членом преступной группы. 20 августа 2023 года он забрал по договоренности с ним оптовую партию наркотиков. А затем стал распространять их, сделав три закладки. Отмечается, что также 4 ноября осужденный нашел на остановке запрещенные вещества и забрал себе, но 5 ноября при досмотре в военной комендатуре, их изъяли.

Поварницын будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года колонии военнослужащего Солаана Самбу-Хоо за уклонение от службы.