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01:00, 19 февраля 2024Ценности

Самая сексуальная автогонщица в мире пришла в ресторан в откровенном образе

Фото: @lindsaymariebrewer

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали самой сексуальной автогонщицей в мире, пришла в ресторан в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 26-летняя девушка позирует в заведении, держа в руке бокал с алкогольным напитком. На ней надето красное платье длины мини, оформленное глубоким декольте. Кроме того, она примерила кожаную черную куртку и туфли на каблуках.

Поклонники оценили внешний вид спортсменки в комментариях под постом, который набрал более 48 тысяч лайков. «Какая красотка», «Шикарный наряд», «Очаровательная девушка», «Слишком горячо», «Великолепно выглядишь», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что самая сексуальная волейболистка в мире Кайла Симмонс вышла в свет в откровенном наряде без нижнего белья. Тогда спортсменка посетила вечеринку, которая была организована глянцевым журналом Maxim в рамках Супербоула. Для мероприятия девушка выбрала облегающее мини-платье черного цвета с глубоким декольте и прозрачными рукавами.

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      Карина Черных
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