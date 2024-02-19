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11:38, 19 февраля 2024Россия

Слабовидящая россиянка избила собаку-поводыря и попала на видео

В Краснодаре слабовидящая женщина избила собаку-поводыря и попала на видео

Кадр: Telegram-канал Kub Mash

В Краснодаре слабовидящая женщина избила собаку-поводыря посреди улицы и попала на видео. Его публикует Telegram-канал Kub Mash.

Судя по кадрам, россиянка, избившая собаку, работает курьером — у нее на спине висит рюкзак, в котором доставляют еду. На видеозаписи женщина с инвалидностью несколько раз пинает своего питомца.

Впоследствии стало известно, что избитого поводыря заберут у нынешней хозяйки. За собакой выехал сотрудник учебно-кинологического центра. Предполагается, что за животным понаблюдают, после чего передадут другому владельцу.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина напала на незрячую директора центра по подготовке собак-поводырей со словами «слепые должны сидеть дома». Россиянку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

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      Анастасия Шейкина
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