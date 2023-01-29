Женщина избила незрячую россиянку со словами «слепые должны сидеть дома»

В Петербурге мать избила незрячую, которая случайно задела ее дочь тростью на остановке

В Санкт-Петербурге женщина напала на незрячую директора центра по подготовке собак-поводырей. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, потерпевшая пришла на остановку в Сосновке с 11-летним лабрадором и помощницей. Она случайно задела тактильной тростью девочку. Тогда ее мать разозлилась, стала оскорблять жертву, а затем избила по голове телефоном со словами: «Слепые должны сидеть дома».

Женщина рассказала, что дочь нападавшей испугалась и просила мать остановиться. Прохожие заступились за незрячую и вызвали правоохранителей. Директора центра доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.