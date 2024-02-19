Среда обитания
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13:33, 19 февраля 2024Среда обитания

Со снегом в российском городе решили бороться с помощью сточных вод

В Екатеринбурге решили плавить снег с помощью сточных вод

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Екатеринбурге начнут плавить снег с помощью сточных вод. О том, что в российском городе решили бороться с сугробами таким способом, сообщает E1.RU со ссылкой на заместителя главы Екатеринбурга Алексея Бубнова.

По словам чиновника, существует несколько способов плавления снега. «Самый дешевый, наверное, вариант — это канализация. Потому что температура стоков — порядка 18–20 градусов, что достаточно эффективно. По сути это бесплатный источник тепла», — пояснил Бубнов.

На данный момент мэрия занята поиском подходящих участков у канализационных коллекторов. Согласно планам, первый снегоплавильный пункт появится в Екатеринбурге к концу 2024 года. Такую технологию уже применяют в Москве и Санкт-Петербурге. Снег заливают сточной водой из канализационных каналов, а после таяния сбрасывают обратно в канализацию, убрав мусор.

Ранее школьница из Екатеринбурга едва спаслась от глыбы снега, упавшей с крыши жилого дома. Сугроб проломил козырек подъезда и приземлился за спиной девочки, которая успела зайти в здание.

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      Александра Качан
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