Школьница едва спаслась от глыбы снега

Глыба снега с крыши упала рядом со школьницей из Екатеринбурга

Школьница из Екатеринбурга едва спаслась от глыбы снега. Скопление осадков упало рядом с ней с крыши жилого дома, передает E1.RU.

Инцидент произошел 7 февраля на улице Анри Барбюса, 6. Упавший с крыши сугроб проломил козырек подъезда и приземлился за спиной девочки, которая только что зашла в здание. «Буквально секунда, и травм не удалось бы избежать! Снег с крыши ТСЖ «Олимпик плаза» за всю зиму ни разу не убирали», — рассказала мать девочки.

По словам родителя школьницы, охранник отказался предоставлять записи с камер наблюдения. Другие жильцы дома заявили, что большие скопления снега наблюдаются в нескольких местах крыши. Представители ТСЖ не прокомментировали произошедшее.

Ранее в Нефтекамске снег с крыши дома обрушился на сидевшую на лавочке у подъезда пенсионерку.