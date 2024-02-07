Среда обитания
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13:32, 7 февраля 2024Среда обитания

Снег рухнул на сидевшую на лавочке у дома пенсионерку в российском городе

В Нефтекамске снег упал с крыши дома на пенсионерку

В Нефтекамске снег с крыши дома обрушился на сидевшую на лавочке у подъезда пенсионерку. Видео с падением снега в российском городе опубликовал Telegram-канал «БашДТП».

Инцидент произошел на улице Карла Маркса, 12, у третьего подъезда. По словам подписчика, приславшего видео, коммунальные службы не чистят двор.

На видео пенсионерка сидит на лавке возле подъезда, в какой-то момент на нее обрушивается снег, при этом слышен грохот. Женщина продолжает сидеть. Ей на помощь приходит прохожий. По данным Telegram-канала Mash Batash, жительница Нефтекамска не пострадала.

Ранее снег с крыши упал на коляску с ребенком в Оренбурге. Инцидент произошел возле одного из домов жилого комплекса «Времена года». На опубликованной в сети записи видно, как снег падает на женщину с коляской, идущей у подъезда. При этом жительница города успевает быстро отодвинуть коляску от падающих глыб.

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      Мария Черкасова
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