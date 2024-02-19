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17:43, 19 февраля 2024Мир

В Бразилии назвали абсурдом объявление президента персоной нон грата в Израиле

Советник Аморим: объявление Лулы Да Силвы персоной нон грата в Израиле — абсурд
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Mohamed Abdel-Ghany / Reuters

Спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим назвал абсурдом объявление лидера республики Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон грата в Израиле. Об этом сообщает G1.

«Это абсурд. Это только усилит изоляцию Израиля. Лулу да Силву хотят видеть во всем мире, и в данный момент именно Израиль — нон грата», — заявил советник.

Он подчеркнул, что высказал свое личное мнение и еще не обсуждал с бразильским лидером сложившуюся ситуацию.

19 февраля Израиль объявил лидера Бразилии персоной нон грата после того, как Лула назвал происходящее в Газе геноцидом и провел параллель с Холокостом. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац раскритиковал слова бразильского лидера, назвав их антисемитскими.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также прокомментировал высказывание Да Силвы, обвинив его в попытке нанесения вреда еврейскому народу и отрицании права Израиля на самозащиту после атаки движения ХАМАС 7 октября.

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      Елизавета Мытарева
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