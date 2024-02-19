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20:01, 19 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о массовом разочаровании украинцев в правильности курса страны

«Рейтинг»: 46 процентов украинцев разочаровались в правильности курса страны

Фото: Anastasiia Smoliyenko / Globallookpress.com

Почти половина украинцев разочаровались в правильности курса страны впервые с начала специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно благодаря данным Социологической группы «Рейтинг».

В феврале 2024 года 46 процентов опрошенных жителей Украины посчитали, что дела в стране «идут в неправильном направлении». При этом 36 процентов придерживаются противоположного мнения.

При этом самой главной эмоцией украинцев осталась «гордость» — ее указали 56 процентов респондентов. Однако в динамике ее доля снизилась, зато чувство грусти с августа 2022 года выросло с 29 до 39 процентов, а страха — с 11 до 21 процента.

Ранее стало известно, что рейтинг доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому снизился на 13 процентов после отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он составил 64 процента по сравнению с 77 процентами в декабре 2023 года.

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      Алевтина Запольская
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