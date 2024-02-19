Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:31, 19 февраля 2024Мир

Стало известно о проработке сценариев НАТО на случай возможного нападения России

Bloomberg: НАТО прорабатывает сценарии на случай возможного нападения России

Фото: Globallookpress.com

НАТО прорабатывает сценарии на случай возможного нападения России на одну из стран блока, об этом стало известно агентству Bloomberg.

Как отмечает издание со ссылкой на высокопоставленных представителей Североатлантического альянса, на Мюнхенской конференции по безопасности шли пессимистичные дискуссии.

Генералы стран военно-политического блока отмечали, что неудачи Украины на фронте, а также невозможность США согласовать новый пакет финансирования для помощи Киеву могут спровоцировать Россию на «прямое нападение на члена НАТО».

«Я не могу предсказать, произойдет ли когда либо нападение на территорию НАТО. Но это может произойти через пять-восемь лет», — заявил агентству глава Минобороны Германии Борис Писториус.

Ранее министр рекомендовал Западу готовиться к многолетнему конфликту в отношениях с Россией. По его словам, построение общей архитектуры безопасности на континенте не удалось, а Москва захотела восстановить свое доминирование в Восточной и Центральной Европе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это наша искренняя позиция». Пашинян заявил, что Армения не является союзницей России в вопросе Украины

      Стало известно о проработке сценариев НАТО на случай возможного нападения России

      На Западе заявили об американских приказах Украине наносить удары по России

      Симоньян назвала неизвестную Западу причину важности СВО для России

      В США назвали условие для мира на Украине

      В Генштабе отметили превосходство военного искусства России над НАТО

      Самая сексуальная автогонщица в мире пришла в ресторан в откровенном образе

      В России допустили новое контрнаступление ВСУ

      В России предложили отрегулировать деятельность курьеров

      В России обвинили военных НАТО в управлении системами ПВО и РСЗО на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше