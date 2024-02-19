Стало известно об ожесточенных боях у Вербового и Работино

Рогов заявил, что в районе Вербового и Работино происходят ожесточенные бои

Ожесточенные бои происходят в районе населенных пунктов Вербовое и Работино. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наиболее ожесточенные бои идут на участках ореховского направления запорожской линии фронта», — сказал он.

Рогов подчеркнул, что российские военные теснят украинские силы у сел. Глава движения также добавил, что армия Украины несет потери в вооружении и личном составе.

Ранее военный корреспондент Семен Пегов проинформировал, что войска России вошли в Работино. По его данным, зацепиться на окраинах села первым группам российских военных удалось еще 17 февраля, но для развития успеха необходимо было дождаться удара со стороны Вербового, что и произошло в дальнейшем.