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14:45, 19 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно об ожесточенных боях у Вербового и Работино

Рогов заявил, что в районе Вербового и Работино происходят ожесточенные бои

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ожесточенные бои происходят в районе населенных пунктов Вербовое и Работино. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наиболее ожесточенные бои идут на участках ореховского направления запорожской линии фронта», — сказал он.

Рогов подчеркнул, что российские военные теснят украинские силы у сел. Глава движения также добавил, что армия Украины несет потери в вооружении и личном составе.

Ранее военный корреспондент Семен Пегов проинформировал, что войска России вошли в Работино. По его данным, зацепиться на окраинах села первым группам российских военных удалось еще 17 февраля, но для развития успеха необходимо было дождаться удара со стороны Вербового, что и произошло в дальнейшем.

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      Кристина Есикова
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