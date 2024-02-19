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18:16, 19 февраля 2024Ценности

Стилист назвала необходимые для красной дорожки вещи

Фото: Unsplash

Звездный стилист Элизабет Стюарт назвала необходимые для красной дорожки вещи. Соответствующий материал появился на сайте издания Page Six.

В первую очередь специалист отметила одежду ярких цветов и черное платье. «Классическое и идеально сидящее черном платье. Оно отлично подходят для мероприятий, даже на тех, на которых вы не совсем уверены, насколько нарядно все оденутся», — объяснила она.

Кроме того, эксперт выделила костюмы с особенными деталями и туфли на платформе. «Обувь на платформе всегда добавляет немного роста, а некоторые модели могут оказаться очень удобными», — пояснила Стюарт.

В заключение собеседница издания обратила внимание на эффектные аксессуары. По ее словам, цепи с уникальными кулонами или необычные серьги могут сделать образ особенным.

Ранее российский стилист Александр Рогов назвал самый модный головной убор на весну и лето 2024 года. По словам эксперта, особенно актуальной в теплое время года станет ковбойская шляпа.

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      Мария Винар
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