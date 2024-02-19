Трампу предрекли продажу своей обуви для оплаты штрафа

Newsweek: Трамп должен продать миллион пар своей марки обуви для уплаты штрафа

Бывшему президенту США Дональду Трампу необходимо продать миллион пар своей марки обуви для уплаты штрафа в Нью-Йорке. Об этом пишет Newsweek.

Издание прокомментировало решение судьи Нью-Йорка Артура Энгорона о выплате Трампом штрафа в 355 миллионов долларов и запрете на ведение бизнеса в штате на три года. Журналисты сравнили сумму с ценами на обувь собственной марки бизнесмена Never Surrender High-Tops и пришли к выводу, что ему пришлось бы продать 889 тысяч пар самой дорогой версии, или 1,7 миллиона пар более дешевой версии.

Авторы Newsweek также привели слова прокурора штата Летиции Джеймс, заявившей, что с процентами по штрафу Трамп в конечном итоге заплатит 450 миллионов долларов. Отмечается, что для этого бизнесмену придется продать примерно 2,26 миллиона пар спортивной обуви.

16 февраля суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в мошенничестве и обязал выплатить штраф в 355 миллионов долларов. Также виновными признаны два сына Трампа — Дональд и Эрик, их обязали выплатить по четыре миллиона долларов.