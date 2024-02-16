Суд признал Трампа виновным в мошенничестве
Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в мошенничестве
Суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве, бывшего президента США обязали выплатить штраф в 355 миллионов долларов. Об этом сообщает CNN.
Суд посчитал, что бизнесмен подделал финансовые отчеты, чтобы получить кредиты и страховку по более выгодным ставкам.
Также виновными признаны два сына Трампа — Дональд и Эрик, их обязали выплатить по четыре миллиона долларов.
Предполагается, что адвокаты Трампа подадут апелляцию.