Суд признал Трампа виновным в мошенничестве

Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в мошенничестве

Суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве, бывшего президента США обязали выплатить штраф в 355 миллионов долларов. Об этом сообщает CNN.

Суд посчитал, что бизнесмен подделал финансовые отчеты, чтобы получить кредиты и страховку по более выгодным ставкам.

Также виновными признаны два сына Трампа — Дональд и Эрик, их обязали выплатить по четыре миллиона долларов.

Предполагается, что адвокаты Трампа подадут апелляцию.