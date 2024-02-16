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23:16, 16 февраля 2024Мир

Суд признал Трампа виновным в мошенничестве

Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в мошенничестве
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Sam Wolfe / Reuters

Суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве, бывшего президента США обязали выплатить штраф в 355 миллионов долларов. Об этом сообщает CNN.

Суд посчитал, что бизнесмен подделал финансовые отчеты, чтобы получить кредиты и страховку по более выгодным ставкам.

Также виновными признаны два сына Трампа — Дональд и Эрик, их обязали выплатить по четыре миллиона долларов.

Предполагается, что адвокаты Трампа подадут апелляцию.

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      Марина Совина
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