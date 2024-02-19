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16:19, 19 февраля 2024Россия

Три человека пострадали при взрыве на российском металлургическом заводе

В Балакове при взрыве на металлургическом заводе пострадали три человека

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

При взрыве на металлургическом заводе в Саратовской области пострадали три человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«Взрыв произошел на металлургическом заводе в Балакове в понедельник. В результате пострадали три человека», — отметил собеседник агентства.

В свою очередь информацию подтвердил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин. По его словам, пострадавшие получили ожоги. Спасатели на место ЧП не привлекались.

Дополнение: по данным Telegram-канал Mash, предварительной причиной взрыва оказалась детонация газа. Сотрудников предприятия на данный момент эвакуировали.

Ранее стало известно, что в здании автосервиса в Ленинградской области произошел пожар. Во время ЧП взорвался газовый баллон. «Горит по всей площади с обрушением кровли деревянное здание автосервиса размером 20 на 50, двухэтажная пристройка 5 на 10 и четыре вагончика. В 13:07 ранг пожара повышен до двух. Произошел взрыв газового баллона», — говорится в сообщении комитета правопорядка и безопасности региона.

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