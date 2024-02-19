В Ленобласти при пожаре в здании взорвался газовый баллон

При пожаре в автосервисе в Ленобласти взорвался газовый баллон

В здании автосервиса в Ленинградской области произошел пожар. Во время ЧП взорвался газовый баллон, пишет пресс-служба комитета правопорядка и безопасности региона в Telegram-канале.

«Горит по всей площади с обрушением кровли деревянное здание автосервиса размером 20 на 50, двухэтажная пристройка 5 на 10 и четыре вагончика. В 13:07 ранг пожара повышен до двух. Произошел взрыв газового баллона», — говорится в сообщении.

На данный момент информации о пострадавших нет. На место прибыли дежурные смены пожарных частей Леноблпожспас, а также частей МЧС России по Ленобласти и Санкт-Петербургу.

Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области взорвался газовый баллон. Утром 8 февраля там разгерметизировался и взорвался газовый баллон. Пожара удалось избежать. При взрыве пострадали два человека, их госпитализировали.