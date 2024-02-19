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17:22, 19 февраля 2024Путешествия

Турист упал с 60-метровой скалы на угнанной машине и чудом выжил

Турист угнал авто в Йосемитском национальном парке, упал со скалы и чудом выжил

Фото: Carlos Barria / Reuters

Турист угнал машину рейнджера в Йосемитском национальном парке, упал с 60-метровой скалы и чудом выжил. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры США.

Когда сотрудник нацпарка остановился на обочине, чтобы убрать с проезжей части велосипед, 28-летний Кристиан Клаустро сел в его автомобиль и скрылся. Правоохранители погнались за нарушителем. В ходе преследования Клаустро столкнулся лоб в лоб с другим транспортным средством, однако это не остановило угонщика.

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Он снова попытался скрыться от преследования, но не справился с управлением и упал на угнанном авто с 60-метровой скалы в каньон. При этом Клаустро чудом остался жив.

Уточняется, что сам инцидент произошел 26 декабря 2022 года, но ряд обвинительных заключений нарушителю вынесли только сейчас. Судебное разбирательство продолжается. Американцу грозит до пяти лет тюремного заключения и внушительный штраф.

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      Мария Борисова
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