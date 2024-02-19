Украина получит от Японии 12,1 миллиарда долларов

Шмыгаль: Киев получит от Японии помощь в размере 12,1 миллиарда долларов

Киев получит от Японии финансовую помощь в размере 12,1 миллиарда долларов, «включая объявленный и реализованный объем». Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Это, в частности, грант на сумму 4,7 миллиарда долларов, который получим до конца этого месяца», — написал глава правительства.

Он объявил, что страны подписали 56 документов и договорились начать переговоры по обновлению соглашения о содействии и защите инвестиций.

К заключенным соглашениям, в частности, относятся конвенция во избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы, договоренность о взаимодействии в восстановлении украинской инфраструктуры, а также предоставление Украине гранта на быстрое восстановление.

Ранее депутат Верховной Рады Егор Чернев заявил, что Вашингтон слишком погружен во внутренние проблемы, чтобы поддерживать Киев. «Действительно чувствовалось так, что они приехали на Мюнхенскую конференцию, условно говоря, формально отбыть», — добавил депутат.