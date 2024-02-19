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17:48, 19 февраля 2024Бывший СССР

В Раде раскритиковали США за позицию по Украине

Депутат Рады Чернев: США поддерживают Киев только на словах

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Вашингтон слишком погружен во внутренние проблемы, чтобы поддерживать Киев. Так позицию США на Мюнхенской конференции в эфире телеканала «Рада» на Youtube раскритиковал заместитель председателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной Рады Егор Чернев.

«Мы видим, что США больше заняты своей внутренней политикой. Действительно чувствовалось так, что они приехали на Мюнхенскую конференцию, условно говоря, формально отбыть, показать: да, на словах мы с вами. Но были погружены все-таки больше во внутренние вопросы», — заявил депутат.

Он добавил, что делегации Германии и Франции проявили гораздо больше внимания Украине, а американская — даже не смогла дать конкретной даты согласования нового пакета военной помощи Украине.

Ранее на Украине рассказали о сроках подписания соглашения с США по безопасности. По словам источников издания «Зеркало недели», документ могут принять уже в марте 2024 года.

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      Глеб Палехов
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