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16:49, 19 февраля 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о сроках подписания соглашения с США по безопасности

«Зеркало недели»: Киев может подписать соглашение с США по безопасности в марте

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В марте 2024 года Украина может подписать соглашение с США о гарантиях взаимной безопасности по образцу аналогичных договоров с Германией и Францией. Об этом со ссылкой на компетентные источники сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«Киев ведет переговоры с Вашингтоном о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Источники ZN.UA утверждают, что документ может быть готов к подписанию уже в марте, и надеются, что он может стать не менее амбициозным, чем украино-британское соглашение», — рассказано в публикации.

В издании добавили, что в администрации президента Украины Владимира Зеленского рассчитывают подписать подобные документы со всеми 30 странами, присоединившимися к вильнюсской декларации «Большой семерки».

16 февраля федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и глава украинского государства подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. После встречи Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона на следующий день аналогичный документ был принят в Париже.

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      Глеб Палехов
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