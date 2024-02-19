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07:22, 19 февраля 2024Бывший СССР

Украина собралась продать сотни попавших под санкции российских активов

Украина собирается продать 691 российский актив, попавший под санкции

Фото: Pixabay

Глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль заявил, что Киев собирается продать сотни российских активов, которые оказались под санкциями в стране. Об этом он рассказал на конференции по восстановлению Украины в Токио, трансляцию которой вел японский телеканал NHK.

«В наших планах продажа [российских] активов, попавших под санкции. В настоящий момент мы имеем 691 такой актив», — отметил чиновник.

При этом он не стал уточнять, о каких именно активах шла речь. Коваль добавил, что средства от их продажи будут направлены на восстановление Украины.

Ранее западное издание The New Yorker предсказало, что преимущество в конфликте на Украине останется за Россией, даже если США согласуют финансирование и передадут помощь Киеву.

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      Марина Совина
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