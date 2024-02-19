Украина собралась продать сотни попавших под санкции российских активов
Украина собирается продать 691 российский актив, попавший под санкции
Глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль заявил, что Киев собирается продать сотни российских активов, которые оказались под санкциями в стране. Об этом он рассказал на конференции по восстановлению Украины в Токио, трансляцию которой вел японский телеканал NHK.
«В наших планах продажа [российских] активов, попавших под санкции. В настоящий момент мы имеем 691 такой актив», — отметил чиновник.
При этом он не стал уточнять, о каких именно активах шла речь. Коваль добавил, что средства от их продажи будут направлены на восстановление Украины.
Ранее западное издание The New Yorker предсказало, что преимущество в конфликте на Украине останется за Россией, даже если США согласуют финансирование и передадут помощь Киеву.