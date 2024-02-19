В Белгороде второй раз за день запустили сирену ракетной опасности

Губернатор Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде

В Белгороде второй раз за день запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал он.

Глава области призвал граждан укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами, такими как коридор, ванная, туалет и кладовая. Находящихся на улице белгородцев он попросил спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Дополнение: начавшаяся в 20:40 по московскому времени ракетная опасность продлилась 13 минут. В 20:53 губернатор опубликовал пост об ее отмене.

О первой за день сирене ракетной опасности в Белгороде Гладков сообщил в 17:47 по московскому времени. Через 11 минут после объявления сигнала ракетной опасности глава региона сообщил о его отмене.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.