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17:50, 19 февраля 2024Россия

В российском регионе объявили ракетную опасность

Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он призвал местных жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами: коридоре, ванной, туалете или кладовой. Тех, кто оказался на улице, Гладков попросил спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Подробности об угрозе губернатор не сообщил.

Дополнение: Через 11 минут после объявления сигнала ракетной опасности глава региона сообщил о его отмене.

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19 февраля Гладков уже трижды сообщал об атаках Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Днем украинский дрон-камикадзе нанес удар по инфраструктурному объекту связи. Затем под обстрел попало село Тишанка Волоконовского района, где оказались повреждены два частных жилых дома и линии электропередачи.

Кроме того, вечером стало известно, что ВСУ атаковали село Заречье-Первое Грайворонского городского округа. Повреждения выявлены в четырех частных домах. Во всех трех случаях пострадавших удалось избежать.

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      Константин Лысяков
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