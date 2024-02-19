ВСУ в третий раз за день атаковали российский регион
Глава Белгородской области Гладков сообщил о третьей за день атаке ВСУ на регион
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Заречье-Первое Белгородской области. О третьей с начала дня атаке на регион сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.
В результате обстрела были повреждены четыре частных домовладения. Были посечены фасады и выбиты окна, уточнил губернатор.
При атаке никто не пострадал. В селе продолжается подомовой обход территории.
19 февраля украинский беспилотник атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области. Затем ВСУ обстреляли село Тишанка Волоконовского района. В ходе этого обстрела также никто не пострадал, при этом повреждения получили дома местных жителей. Также был нанесен урон линии электропередачи.