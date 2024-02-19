Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:29, 19 февраля 2024Россия

ВСУ в третий раз за день атаковали российский регион

Глава Белгородской области Гладков сообщил о третьей за день атаке ВСУ на регион
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Заречье-Первое Белгородской области. О третьей с начала дня атаке на регион сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

В результате обстрела были повреждены четыре частных домовладения. Были посечены фасады и выбиты окна, уточнил губернатор.

При атаке никто не пострадал. В селе продолжается подомовой обход территории.

19 февраля украинский беспилотник атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области. Затем ВСУ обстреляли село Тишанка Волоконовского района. В ходе этого обстрела также никто не пострадал, при этом повреждения получили дома местных жителей. Также был нанесен урон линии электропередачи.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Найден мертвым угнавший на Украину вертолет российский летчик

      Получивший перелом руки участник СВО рассказал подробности драки

      В Белоруссии появилось новое приложение для знакомств

      Бывшего силовика арестовали за надписи об СВО на храмах

      В Европе назвали фатальным второй срок фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии

      На Украине рассказали о новой тактике ВС России

      Бывший солдат случайно подстрелил туриста во время охоты на кабана

      «Варяг» и «Маршал Шапошников» прибыли в Индию на учения

      В США спрогнозировали повсеместное отступление Украины

      Антоха МС рассказал о работе школьным учителем музыки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше