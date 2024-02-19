ВСУ в третий раз за день атаковали российский регион

Глава Белгородской области Гладков сообщил о третьей за день атаке ВСУ на регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Заречье-Первое Белгородской области. О третьей с начала дня атаке на регион сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

В результате обстрела были повреждены четыре частных домовладения. Были посечены фасады и выбиты окна, уточнил губернатор.

При атаке никто не пострадал. В селе продолжается подомовой обход территории.

19 февраля украинский беспилотник атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области. Затем ВСУ обстреляли село Тишанка Волоконовского района. В ходе этого обстрела также никто не пострадал, при этом повреждения получили дома местных жителей. Также был нанесен урон линии электропередачи.

