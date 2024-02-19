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15:55, 19 февраля 2024Россия

ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Губернатор Гладков заявил, что ВСУ обстреляли белгородское село Тишанка

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Тишанка Волоконовского района. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в результате произошедшего никто из мирных жителей не пострадал. По сведениям главы приграничного региона, в двух домах оказались выбиты окна, посечены кровля и фасад, а также ворота и изгородь.

«Есть повреждение линии электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте, в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — подчеркнул Гладков.

До этого сообщалось, что украинский беспилотник атаковал инфраструктурный объект под Белгородом.

Информации о пострадавших и значительных повреждениях на земле тогда не поступало. О каком именно объекте идет речь, губернатор Белгородской области предпочел не раскрывать.

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      Анна Щербакова
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