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18:09, 19 февраля 2024Интернет и СМИ

В Белоруссии появилось новое приложение для знакомств

Мобильное приложение «VK Знакомства» запустили в Белоруссии

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Мобильное приложение «VK Знакомства» запустили в Белоруссии. На данный момент оно доступно для скачивания на устройства, поддерживающие iOS, но в скором времени появится версия и для Android, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

Известно, что ранее жители страны могли использовать веб-версию дейтинг-сервиса внутри социальной сети «ВКонтакте». Для большего удобства было разработано приложение, которое вначале было доступно только на территории России.

В приложение добавили все функции, которые имеются в веб-версии: пользователи могут листать анкеты и ставить лайки, общаться после взаимной симпатии, пользоваться автоматическими подсказками в чате и участвовать в акциях. Кроме того, дейтинг-сервис сохранит приватность пользователя: его не смогут увидеть друзья из социальной сети и люди из черного списка. Вход осуществляется с помощью VK ID.

Ранее сообщалось, что в российском сервисе «VK Знакомства» появилась уникальная опция — пользователям стало доступно в четыре раза больше интересов для более точных мэтчей.

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      Анастасия Алимпиева
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