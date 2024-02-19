Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:56, 19 февраля 2024Бывший СССР

В Белоруссии рассказали о наказании за пропаганду отказа от рождения детей

В Белоруссии введут ответственность за пропаганду педофилии и отказа от детей

Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС

В Белоруссии подготовили законопроект о наказании за пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии и добровольного отказа от рождения детей. Об этом заявил генеральный прокурор республики Андрей Швед, передает РИА Новости.

«По инициативе органов прокуратуры подготовлен законопроект, которым будет установлена административная ответственность за пропаганду ненормальный отношений, педофилии, добровольного отказа от рождения детей», — рассказал он.

По словам Генпрокурора, сейчас законопроект проходит согласование с заинтересованными сторонами.

Ранее стало известно, что правительство Литвы планирует обратиться в Конституционный суд республики, чтобы разрешить пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) на территории страны детям. Позиция литовского кабмина связана с решением Европейского суда по правам человека.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные взяли под контроль коксохимический завод в Авдеевке. Ранее там укрывались бойцы ВСУ

      В Киеве признались в неспособности обслуживать истребители разных типов

      Оценена возможность продления транзита российского газа через Украину

      Атакованное хуситами судно затонуло в Аденском заливе

      Выбросившую младенца в пакете мать арестовали

      В российском регионе из стрелкового оружия сбили дрон-камикадзе

      Приговоренный к пожизненному сроку вышел на свободу из-за ошибки властей

      В Белоруссии рассказали о наказании за пропаганду отказа от рождения детей

      ФСБ задержала участников международной ОПГ с 50 тысячами фальшивых долларов

      В Америке решили бороться с дешевыми товарами из Китая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше