В Белоруссии рассказали о наказании за пропаганду отказа от рождения детей

В Белоруссии введут ответственность за пропаганду педофилии и отказа от детей

В Белоруссии подготовили законопроект о наказании за пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии и добровольного отказа от рождения детей. Об этом заявил генеральный прокурор республики Андрей Швед, передает РИА Новости.

«По инициативе органов прокуратуры подготовлен законопроект, которым будет установлена административная ответственность за пропаганду ненормальный отношений, педофилии, добровольного отказа от рождения детей», — рассказал он.

По словам Генпрокурора, сейчас законопроект проходит согласование с заинтересованными сторонами.

Ранее стало известно, что правительство Литвы планирует обратиться в Конституционный суд республики, чтобы разрешить пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) на территории страны детям. Позиция литовского кабмина связана с решением Европейского суда по правам человека.