Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:45, 19 февраля 2024Россия

В деле исчезнувшей в Дагестане 22-летней студентки появилась свидетельница

KP.RU: пенсионерка видела 22-летнюю студентку перед исчезновением в Дагестане

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пенсионерка видела 22-летнюю студентку из Ростова-на-Дону перед исчезновением в Дагестане. О появлении возможной свидетельницы в деле рассказала мать россиянки KP.RU.

Женщина отметила, что к поискам ее дочери подключились не только родственники, но и полицейские, волонтеры и сотни неравнодушных жителей Каспийска. О местонахождении девушки ничего неизвестно с вечера 10 февраля.

Родительница напомнила, что последняя запись с камер, на которую попала ее дочь, это видео с территории ведомственного санатория. На ней видно, как девушка сидит на пирсе около 40 минут.

Найденная 73-летняя свидетельница заметила, что студентка прыгнула в воду. Однако мать студентки не спешит доверять этим словам, поскольку пожилая женщина путается в своих показаниях.

Водолазы прочесывали Каспийское море и не обнаружили там ростовчанку. Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи студентки.

Звучала версия о том, что юную спортсменку могли украсть, чтобы насильно выдать замуж. С родителями студентки никто из похитителей на связь не выходил.

Ранее мать исчезнувшей жительницы Ростова-на-Дону рассказала, что мобильный телефон студентки остался у младшего брата. Она подчеркнула, что дочь никогда не убегала из дома и не имела конфликтов ни с близкими, ни с друзьями.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В России отреагировали на ограничение банками ОАЭ расчетов с Россией

      В России резко подорожала аренда одного типа жилья

      Фон дер Ляйен объявила о планах снова баллотироваться на пост главы Еврокомиссии

      Кабмин ФРГ ответили на слова Медведева о нацеленных на Берлин ядерных ракетах

      Назван лидер на рынке телевизоров

      Звезда «Мастера и Маргариты» ответила критикам фильма

      Рассел Кроу сломал ноги и узнал об этом через десять лет

      Боец ВСУ раскрыл причины потери Авдеевки

      Рогов рассказал о готовящейся кровавой провокации Киева

      Стали известны цели приезда Медведева в Чечню

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше