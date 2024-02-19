В деле исчезнувшей в Дагестане 22-летней студентки появилась свидетельница

KP.RU: пенсионерка видела 22-летнюю студентку перед исчезновением в Дагестане

Пенсионерка видела 22-летнюю студентку из Ростова-на-Дону перед исчезновением в Дагестане. О появлении возможной свидетельницы в деле рассказала мать россиянки KP.RU.

Женщина отметила, что к поискам ее дочери подключились не только родственники, но и полицейские, волонтеры и сотни неравнодушных жителей Каспийска. О местонахождении девушки ничего неизвестно с вечера 10 февраля.

Родительница напомнила, что последняя запись с камер, на которую попала ее дочь, это видео с территории ведомственного санатория. На ней видно, как девушка сидит на пирсе около 40 минут.

Найденная 73-летняя свидетельница заметила, что студентка прыгнула в воду. Однако мать студентки не спешит доверять этим словам, поскольку пожилая женщина путается в своих показаниях.

Водолазы прочесывали Каспийское море и не обнаружили там ростовчанку. Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи студентки.

Звучала версия о том, что юную спортсменку могли украсть, чтобы насильно выдать замуж. С родителями студентки никто из похитителей на связь не выходил.

Ранее мать исчезнувшей жительницы Ростова-на-Дону рассказала, что мобильный телефон студентки остался у младшего брата. Она подчеркнула, что дочь никогда не убегала из дома и не имела конфликтов ни с близкими, ни с друзьями.

