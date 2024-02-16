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09:55, 16 февраля 2024Россия

Появились новые подробности поисков пропавшей в Дагестане 22-летней студентки

161.ru: пропавшую в Дагестане студентку в последний раз видели у санатория ФСБ

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Студентку из Ростова-на-Дону, которая пропала в Дагестане после проигрыша на спортивных соревнованиях, в последний раз видели у санатория ФСБ. Мать россиянки отметила, что девушка могла перелезть на территорию учреждения через дыру в заборе. Новые подробности поисков появились у портала 161.ru.

По информации издания, к поисковым мероприятиям привлекли полицейских, волонтеров и неравнодушных граждан. Они ведут работу уже шестые сутки.

Мать исчезнувшей пояснила, что на границе с территорией санатория расположен погранично-пропускной пункт Махачкала — Каспийск. Соседи, которые живут в домах рядом с учреждением, рассказали женщине, что зайти за этот забор «даже на минуту» так, чтобы тебя не заметили, невозможно.

«Несколько камер зафиксировали ее. Она доходит до санатория ФСБ, пролезает через вот этот забор. Сегодня там повесили вывеску о том, что вход запрещен, и залатали дыру. Там дальше находится санаторий ФСБ — охраняемая зона. В этой зоне она провела 40 минут, как показывают другие камеры вот с этих домов новостроек», — поделилась родительница.

Силовики планируют объявить девушку в федеральный розыск. Прорабатываются все версии, не исключают и похищение, выяснил 161.ru.

Ранее женщина заявила, что мобильный телефон студентки остался у младшего брата. Жительница Ростова-на-Дону подчеркнула, что дочь никогда не убегала из дома и не имела никаких конфликтов ни с близкими, ни с друзьями.

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      Анна Щербакова
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