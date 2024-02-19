В ЕС объявили о планах назвать санкционный режим в честь Навального

Боррель: режиму санкций ЕС по правам человека предложили дать имя Навального

В Европейском союзе (ЕС) санкционный режим, под который попадают лица, связанные с нарушением прав человека, предложили назвать в честь Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

«Мы предлагаем изменить название нашего санкционного режима по правам человека и назвать его... санкционный режим Навального по правам человека», — заявил он.

Кроме того, европейский дипломат также не исключил введения санкций в отношении представителей российской уголовно-исполнительной системы в связи с данной ситуацией.

Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон рассмотрит возможность введения новых индивидуальных санкций Великобритании против России в связи со смертью Навального. Как отметил министр, МИД намерен выяснить, есть ли отдельные люди, которые ответственны за это.