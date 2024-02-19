Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:44, 19 февраля 2024Мир

В ЕС объявили о планах назвать санкционный режим в честь Навального

Боррель: режиму санкций ЕС по правам человека предложили дать имя Навального

Фото: Yves Herman / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) санкционный режим, под который попадают лица, связанные с нарушением прав человека, предложили назвать в честь Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

«Мы предлагаем изменить название нашего санкционного режима по правам человека и назвать его... санкционный режим Навального по правам человека», — заявил он.

Кроме того, европейский дипломат также не исключил введения санкций в отношении представителей российской уголовно-исполнительной системы в связи с данной ситуацией.

Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон рассмотрит возможность введения новых индивидуальных санкций Великобритании против России в связи со смертью Навального. Как отметил министр, МИД намерен выяснить, есть ли отдельные люди, которые ответственны за это.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      Агент СБУ заложил бомбу под машину политика в Запорожской области, прикинувшись инвалидом. Его ликвидировали

      Бывший игрок сборной России по футболу сравнил цены в Москве и Майами

      В WhatsApp появится новая функция

      Режиссер «Брата-3» решил снять «Брат-4» в жанре ужасов

      В ЕС объявили о планах назвать санкционный режим в честь Навального

      Соседов оценил будущее Ивлеевой после «голой вечеринки»

      Задержанные ФСБ за шпионаж супруги были причастны к удару ВСУ по больнице в ЛНР

      Московский бизнес перестал арендовать офисы

      Ковбойская шляпа станет самым модным головным убором

      Названа причина оповещения жителей о чрезвычайной ситуации в Лобне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше