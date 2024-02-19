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09:59, 19 февраля 2024Бывший СССР

В Эстонии заявили о «решающем моменте для поколения»

Президент Эстонии Карис назвал украинский кризис решающим моментом для поколения
Алар Карис

Алар Карис. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Президент Эстонии Алар Карис назвал украинский кризис «решающим моментом для поколения» в Европе. Об этом он высказался в статье, опубликованной в журнале Politico.

По его словам, страны Европейского союза (ЕС) будут считаться слабыми, если не проявят решимость. «Как показала история, слабость не ведет к миру», — добавил глава прибалтийской республики.

Карис также указал на необходимость активизации сотрудничества в рамках ЕС и НАТО для противостояния России. «Вместе мы можем укрепить архитектуру безопасности ЕС в рамках НАТО. Как ЕС и его отдельные страны-члены, мы должны увеличить наши инвестиции в оборону, увеличить возможности нашего промышленного оборонного сектора и укрепить наши вооруженные силы», — заявил президент.

Ранее глава Сил обороны Эстонии Мартин Херем сообщал, что Россия превзошла все ожидания в производстве боеприпасов. Он также отметил, что РФ не испытывает проблем с поиском военных кадров.

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      Алевтина Запольская
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