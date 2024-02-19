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09:22, 19 февраля 2024Мир

В ФБР заявили о беспрецедентных хакерских атаках Китая

Глава ФБР Рэй заявил о невиданном масштабе кибератак Китая на инфраструктуру США

Фото: Leah Millis / Reuters

Хакерские атаки Китая на инфраструктуру США достигли беспрецедентных масштабов, заявил глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Рэй выступил с заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности и назвал проблему одной из важнейших угроз национальной безопасности США. В качестве примера он привел группировку Volt Typhoon, предположительно причастную к атакам по всей территории страны, в том числе объектам связи, энергетики, транспорта и водоснабжения.

«Это только верхушка айсберга, это одна из многих подобных попыток Китая», — заявил глава ФБР. Он подчеркнул, что поддерживаемые китайским руководством хакеры заранее внедряют вредоносное ПО, которое можно активировать в любой момент и нарушить работу критической инфраструктуры США. Чиновник призвал правительства в Европе и Азии усилить защиту от китайских хакерских атак, особенно критической инфраструктуры.

Ранее ФБР заподозрило Китай в сборе данных американцев с помощью технологии искусственного интеллекта (ИИ). Отмечается, что ведомство провело в октябре встречу с ведущими разработчиками ИИ из-за возросших рисков шпионажа со стороны Китая.

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      Юрий Леонов
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