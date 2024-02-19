В ФБР заявили о беспрецедентных хакерских атаках Китая

Глава ФБР Рэй заявил о невиданном масштабе кибератак Китая на инфраструктуру США

Хакерские атаки Китая на инфраструктуру США достигли беспрецедентных масштабов, заявил глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Рэй выступил с заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности и назвал проблему одной из важнейших угроз национальной безопасности США. В качестве примера он привел группировку Volt Typhoon, предположительно причастную к атакам по всей территории страны, в том числе объектам связи, энергетики, транспорта и водоснабжения.

«Это только верхушка айсберга, это одна из многих подобных попыток Китая», — заявил глава ФБР. Он подчеркнул, что поддерживаемые китайским руководством хакеры заранее внедряют вредоносное ПО, которое можно активировать в любой момент и нарушить работу критической инфраструктуры США. Чиновник призвал правительства в Европе и Азии усилить защиту от китайских хакерских атак, особенно критической инфраструктуры.

Ранее ФБР заподозрило Китай в сборе данных американцев с помощью технологии искусственного интеллекта (ИИ). Отмечается, что ведомство провело в октябре встречу с ведущими разработчиками ИИ из-за возросших рисков шпионажа со стороны Китая.