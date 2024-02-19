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08:26, 19 февраля 2024Силовые структуры

В ФСБ рассказали о перехвате британского дрона-камикадзе в ДНР

ФСБ: на юге ДНР перехвачен британский дрон-камикадзе Banshee Jet-80

Фото: РИА Новости

Британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80 перехватили на юге Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, дрон перехватили сотрудники УФСБ, военной комендатуры и Росгвардии. Взрывотехники обезвредили боевую часть и уничтожили заряд на месте. Отмечается, что в беспилотнике было семь килограммов взрывчатки.

БПЛА должен был ударить по объекту гражданской инфраструктуры Мариуполя, облетев город со стороны Таганрогского залива.

Banshee Jet 80 может провести в воздухе до 45 минут, а максимальная скорость полета аппарата составляет 740 километров в час.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили реактивный беспилотник в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз.

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      Екатерина Кашурникова
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