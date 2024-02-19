В Госдуме отреагировали на прозвучавшее на Украине заявление относительно Крыма

Депутат ГД Шеремет назвал бравадой слова о намерениях ВСУ отрезать Крым

Заявление о намерении Вооруженных сил Украины (ВСУ) отрезать Крым является не чем иным, как бравадой, считает депутат Госдумы (ГД) Михаил Шеремет. Слова политика приводит РИА Новости.

Ранее спикер украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук заявил, что ВСУ планируют отрезать Крым от российской военной группировки.

Новые угрозы в адрес Крыма направлены на то, чтобы отвлечь внимание украинской общественности от обстановки на линии соприкосновения, сказал Шеремет. Депутат добавил, что Россия в состоянии ответить на любые возможные провокации.

Ранее Шеремет назвал обстрел ВСУ Белгорода местью Владимира Зеленского за неудачи украинских военнослужащих. Он подчеркнул, что целью атаки стали мирные жители российского города, и добавил, что виновные должны понести ответственность.