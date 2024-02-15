В Госдуме назвали обстрел Белгорода местью Зеленского

Депутат Госдумы Шеремет назвал обстрел Белгорода местью Зеленского

Обстрел Белгорода является местью офиса президента Украины Владимира Зеленского за провалы и неудачи армии на фронте. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.

Как уточнил политик, Киев совершил очередную атаку на мирных граждан и инфраструктуру Белгорода. Он назвал инцидент местью Зеленского. По словам Шеремета, таким образом власти хотят компенсировать неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Он отметил, что Киев должен ответить за античеловечные преступления.

Украинские войска обстреляли Белгород в четверг, 15 февраля. Перед этим глава российского региона Вячеслав Гладков объявил в Белгородском районе ракетную опасность.

По последним данным, в результате обстрела пострадали 19 человек. Обломок одной из ракет упал на городском стадионе.