Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:16, 15 февраля 2024Россия

В Госдуме назвали обстрел Белгорода местью Зеленского

Депутат Госдумы Шеремет назвал обстрел Белгорода местью Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Global Look Press

Обстрел Белгорода является местью офиса президента Украины Владимира Зеленского за провалы и неудачи армии на фронте. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.

Как уточнил политик, Киев совершил очередную атаку на мирных граждан и инфраструктуру Белгорода. Он назвал инцидент местью Зеленского. По словам Шеремета, таким образом власти хотят компенсировать неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Он отметил, что Киев должен ответить за античеловечные преступления.

Украинские войска обстреляли Белгород в четверг, 15 февраля. Перед этим глава российского региона Вячеслав Гладков объявил в Белгородском районе ракетную опасность.

По последним данным, в результате обстрела пострадали 19 человек. Обломок одной из ракет упал на городском стадионе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Байден распорядился напрямую обсудить с Россией угрозу нацбезопасности США. Чего опасаются в Вашингтоне?

      Недвижимость осужденного за наркотики игрока «Спартака» арестовали в Нидерландах

      Песков заявил о согласовании основной схемы ВСМ Москва — Санкт-Петербург

      Путин обсудил с Лукашенко строительство магистрали от Москвы до Минска

      Пентагон выявил случаи коррупции при передаче Киеву вооружений

      В ГД назвали единственную заинтересованную в отказе ЕС от газа из России страну

      Новый район в Грозном назовут в честь Путина

      В Госдуме назвали обстрел Белгорода местью Зеленского

      Белый дом отказался считать выдуманной угрозу нацбезопасности со стороны России

      Стало известно о ювелирной чертовщине на съемках «Мастера и Маргариты»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше