В Госдуме попросили проверить объявления о работе «только для мигрантов»

В ГД попросили проверить объявления о работе для мигрантов на дискриминацию

Группа депутатов Госдумы попросила генерального прокурора России Игоря Краснова проверить объявления о работе с пометкой «только для мигрантов». С текстом обращения депутатов ознакомились журналисты «Известий».

Депутаты указывают на ряд размещенных на открытых ресурсах объявлениях, авторы которых готовы предложить работу исключительно мигрантам. По мнению парламентариев, эта приписка является дискриминационной и нарушает права остальных соискателей.

В обращении депутаты отмечают, что количество таких объявлений «невероятно высоко». В качестве правового обоснования авторы обращения ссылаются на положения Трудового кодекса.

Ранее в Самарской области мигрантам запретили работать в сферах образования, оказания услуг и перевозок. В частности, им запрещено работать в общественном транспорте и такси, а также преподавать в детских садах и школах. Документ вступит в силу 24 февраля.