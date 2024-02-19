В Казахстане обезвредили причастные к пропаганде терроризма ОПГ

КНБ Казахстана обезвредил 8 причастных к похищениям и пропаганде терроризма ОПГ

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана обезвредил восемь организованных преступных групп (ОПГ), члены которых причастны к пропаганде терроризма, похищениям людей, вымогательству, а также незаконному обороту наркотических средств и огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба КНБ.

«В рамках реализованной КНБ 17 февраля 2024 года совместно с МВД и при координации Генеральной прокуратуры операции в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях, области Жетысу и городе Шымкент нейтрализованы восемь группировок», — говорится в сообщении ведомства.

По сообщениям казахских спецслужб, было задержано 23 человека, среди которых приверженцы деструктивных религиозных течений. Из них 17 человек поместили в изолятор временного содержания, остальных отпустили под обязательства о явке.

Как сообщает КНБ, в ряде случаев участники группировок оправдывали свои действия искаженными религиозными канонами. Во время обысков у них изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотики и религиозную литературу.

Всего к проведению операции в восьми регионах Казахстана одновременно привлекли около 250 силовиков.

В ноябре сообщалось, что КНБ Казахстана нейтрализовал ячейку радикальной религиозной группировки, члены которой, как утверждается, планировали свергнуть светский строй. Задержанных подозревают в пропаганде терроризма, создании экстремистской группы, в руководстве ей и участии в ее деятельности.