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13:17, 19 февраля 2024Бывший СССР

В Кремле отреагировали на решение Украины продать российские активы

Песков: продажа российских активов может только ухудшить имидж Украины

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Продажа российских активов может только ухудшить имидж Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Ura.ru.

По его словам, в случае с подобным решением властей Украины речь идет об экспроприации собственности другого государства. «Киевскому режиму трудно было бы еще что-либо сделать, чтобы ухудшить свой имидж в этом плане», — заявил представитель Кремля.

Ранее руководитель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль сообщал о намерении Киева продать почти 700 российских активов, которые оказались под санкциями в стране. Чиновник уточнил, что средства от их реализации будут направлены на восстановление республики.

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