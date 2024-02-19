В Кремле отреагировали на заявления на Западе о смерти Навального

Песков: в Кремле считают хамскими заявления Запада о смерти Навального

В Кремле считают хамскими заявления Запада о смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Песков отметил, что подобные высказывания не могут принести вреда президенту России Владимиру Путину, «но не красят тех, кто их делает».

В Кремле считают недопустимыми какие-либо заявления на этот счет до публикации результатов расследования, добавил пресс-секретарь.

Навальный умер 16 февраля в колонии на Ямале. В УФСИН по региону сообщили, что осужденный почувствовал себя плохо сразу после прогулки и потерял сознание.

Ранее Британия пообещала ужесточить санкции против России в связи со смертью Навального в колонии «Полярный волк». В британском правительстве пообещали выяснить, причастны к случившему конкретные лица.